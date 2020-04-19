Не более тысячи человек пришли на пасхальные службы в Москве

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Около тысячи человек пришли на пасхальные богослужения в храмы Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова.

В соответствии с предупреждением Роспотребнадзора, все пасхальные службы в Москве должны проходить без прихожан, напомнил Сучков. Он добавил, что москвичи прислушались к властям и патриарху, остались молиться дома.

Пасхальные службы проводятся в закрытом формате из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Участвовать в богослужении могут лишь священники и те, кто им помогает.

Всего в России зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. За весь период пандемии зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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