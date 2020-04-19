На Сахалине выздоровел 80-летний пациент с коронавирусом

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Заболевший коронавирусной инфекцией нового типа 80-летний мужчина выздоровел в Сахалинской области, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

В настоящее время мужчина и его жена, госпитализированная как лицо близкого контакта зараженного, готовятся к выписке из больницы, говорится в сообщении. Отмечается, что на лечении в области остается девять пациентов с коронавирусом.

По последним данным, в России официально подтверждено 36 793 случая заражения коронавирусом, скончался 341 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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