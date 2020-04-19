Амурскую область затянуло дымом от пожаров в Китае
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Амурскую область накрыло дымом от пожаров в Китае из-за изменения погоды, жители ощущают запах гари, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
«За вчерашний день, по данным спутника, на территории КНР было зафиксировано множество термоточек, связанных с выжиганием травы на полях. Благодаря южному ветру дым от пожаров и концентрация СО2 перемещается из соседнего государства на территорию России», — сообщили специалисты.
В настоящее время дым двигается в сторону Хабаровского края и Сахалинской области.
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