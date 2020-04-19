Амурскую область затянуло дымом от пожаров в Китае

<img src="//img.gazeta.ru/files3/77/12581077/RIAN_1202611.HR-pic905-895x505-70662.jpg">

Амурскую область накрыло дымом от пожаров в Китае из-за изменения погоды, жители ощущают запах гари, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

«За вчерашний день, по данным спутника, на территории КНР было зафиксировано множество термоточек, связанных с выжиганием травы на полях. Благодаря южному ветру дым от пожаров и концентрация СО2 перемещается из соседнего государства на территорию России», — сообщили специалисты.

В настоящее время дым двигается в сторону Хабаровского края и Сахалинской области.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— РФ готова помочь Украине с пожарами вблизи Чернобыля, просьб пока не было