Врач рассказал о проявляющихся на коже симптомах коронавируса
Врач рассказал, какие проявления на коже могут свидетельствовать о наличии заболевания новым типом коронавируса COVID-19 у человека. Об этом завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев сообщил ТАСС.
Он отметил, что симптомами коронавируса могут являться кожная сыпь, а также сетчатое ливедо — проявление сетчатого сосудистого рисунка на коже.
Врач добавил, что кожные высыпания редко проявляются у больных коронавирусом ( 3% — 5%), однако эти изменения зафиксированы.
Авдеев подчеркнул, что при некоторых инфекционных заболеваниях кожная сыпь является характерным признаком, а также уточнил, что при коронавирусе характер высыпаний похож.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сигнал об опасности: необычные симптомы коронавируса
— Дерматологи предупредили о возможном новом симптоме коронавируса