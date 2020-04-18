Врач рассказал о проявляющихся на коже симптомах коронавируса

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Врач рассказал, какие проявления на коже могут свидетельствовать о наличии заболевания новым типом коронавируса COVID-19 у человека. Об этом завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев сообщил ТАСС.

Он отметил, что симптомами коронавируса могут являться кожная сыпь, а также сетчатое ливедо — проявление сетчатого сосудистого рисунка на коже.

Врач добавил, что кожные высыпания редко проявляются у больных коронавирусом ( 3% — 5%), однако эти изменения зафиксированы.

Авдеев подчеркнул, что при некоторых инфекционных заболеваниях кожная сыпь является характерным признаком, а также уточнил, что при коронавирусе характер высыпаний похож.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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