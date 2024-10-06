В Дагестане случился сильный пожар в выставочном центре «Каспий Экспо»

В республике Дагестан в городе Каспийске начался крупный пожар в выставочном центре «Каспий Экспо». Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

На месте происшествия находятся спасательные службы. Источники отметили, что огнем охвачены секции с бытовой техникой и оптовая точка продаж мягких игрушек.

Telegram-канал «Спросите у Расула» сообщал, что в здании находится офис Единого оператора республики в сфере водоснабжения и водоотведения.

Площадь пожара превышает 100 квадратных метров, однако никто не пострадал.

В этот же день в Алтайском крае загорелись скирды льна, площадь пожара составила порядка одного квадратного километра. Отмечается, что пожар был локализован спасателями МЧС России на площади порядка 1000 квадратных метров.

Утром в чувашском городе Шумерля шестилетний мальчик играл со спичками и устроил пожар в квартире. Заметив дым и огонь, пожилая женщина успела вывести внука.

Ранее в Воронежской области после падения БПЛА загорелась цистерна на нефтебазе.