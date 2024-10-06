Стало известно, во сколько обойдется содержание внедорожника Tank 300

За пять лет владения внедорожником Tank 300 собственник машины потратит на обслуживание 2,43 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, стоимость владения Tank 300 за 1 км составляет 24,3 рубля. В месяц эта сумма составляет 40,5 тыс. рублей, а в год — 486 тыс. рублей, за пять лет — 2,43 млн рублей. Стоимость автомобиля Tank 300 начинается от 4,2 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 20 тыс. километров в год.

До этого стало известно, что на российском рынке появится подготовленный для бездорожья Tank 300.

От стандартных машин подготовленный для суровых вылазок за пределы асфальта вариант будет отличаться силовым обвесом, включающим пороги, бамперы и защиту днища. Кроме того, комплект дополнительного оборудования включает шноркель для преодоления водных преград, лебедку, а также оригинальное крепление запасного колеса.

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