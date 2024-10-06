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Посол Антонов вернулся в Москву после командировки в США

В Москве сел спецборт после сообщений о возвращении из США посла Антонова

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Илья Питалев/РИА Новости

Спецборт сел в московском аэропорту Внуково 2 после сообщений о завершении командировки посла России в США Анатолия Антонова. Об этом сообщает РИА Новости.

5 октября стало известно, что Антонов закончил работу послом России в США. В посольстве РФ уточняли, что дипломат вылетит в Москву в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

Антонов родился 15 мая 1955 года в Омске. Он окончил факультет международных экономических отношений МГИМО, затем – аспирантуру. Имеет степени кандидата экономических наук и доктора политических наук. Владеет английским и бирманским языками. В 1978 году Антонов пришел на работу в МИД СССР и занимал разные должности в зарубежных представительствах и центральном аппарате. В 2011 году дипломат был назначен заместителем министра обороны, отвечающим за международное военно-техническое сотрудничество и контакты Минобороны РФ с военными ведомствами других стран. В 2015 году на этом посту Антонов попал под санкции ЕС, Канады, Швейцарии и Украины в связи с присоединением Крыма к России и началом вооруженного конфликта в Донбассе.

В конце 2016 года Антонов вернулся на работу в МИД — на должность заместителя министра. Летом 2017-го он был утвержден послом России в Соединенных Штатах вместо Сергея Кисляка. Американская сторона дала агреман несмотря на то, что дипломат находился под санкциями.

Ранее в Кремле отреагировали на сообщения об угрозах в адрес посла РФ в США.

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