В Челябинске люди вышли из лифта за секунды до его падения

В Челябинске у лифта оборвался трос. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на местные паблики в соцсетях.

Инцидент произошел в доме на Братьев Кашириных. По словам местных жителей, перед тем, как произошла авария, в кабине находились люди, но им удалось выйти за секунды до произошедшего.

Как рассказали челябинцы, на ситуацию должны обратить внимание следователи, так как проблемы с лифтами наблюдаются во многих домах микрорайона.

Как сообщает Ural Mash, кабина «затрещала» и остановилась на 12-м этаже. Люди решили выйти, после чего лифт полетел вниз. По версии диспетчера УК, причина заключается в сгоревшей плате.

Местные жители рассказали, что они боялись заходить в лифт, так как «постоянно мысли, что он упадет».

«Я живу на 19-м, каждый раз захожу в наш лифт как в последний раз», – поделилась женщина.

Другие владельцы квартир в доме также рассказали о проблемах с лифтами в остальных домах и подъездах. Там лифты постоянно застревают, мастеров приходится ждать по часу. В одном из домов кабина со второго этажа рухнула на первый.

Ранее в Новосибирске мужчина освободил толпу застрявших в лифте и попал на видео.