За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области около 200 солдат и семь единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, среди уничтоженной украинской техники числятся артиллерийское орудие, три миномета, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, за сутки в плен сдался один солдат ВСУ.

Всего, по информации министерства, Украина потеряла за время боевых действий в российском регионе более 20,8 тысячи военнослужащих, 136 танков, 885 боевых бронированных машин, 584 автомобиля, 171 артиллерийское орудие и 98 бронетранспортеров.

До этого в Минобороны сообщили, что морпехи группировки войск «Север» уничтожили боевую технику и пехоту ВСУ, а также наемников в приграничном районе Курской области. В результате украинские подразделения были уничтожены, а выжившие солдаты сдались в плен. При этом российские войска захватили трофейное оружие, флаги ВСУ и личные вещи солдат.

Ранее в «Ахмате» рассказали о работе расчета кочующего миномета в Курской области.