Около 1,8 тысячи полицейских будут охранять подмосковные храмы во время Пасхи
Пасхальные службы в текущем году пройдут в 56 храмах Подмосковья, на их охрану выделено 1800 сотрудников полиции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника ГУ МВД России по Московской области Виктора Паукова.
Пасха в 2020 выпала на 19 апреля. Празднование традиционно начинается накануне, в Великую Субботу.
«Мною в любом случае 1800 человек выделено для обеспечения охраны общественного порядка у храмов и церквей», — сказал Пауков.
С 13 по 19 апреля посещение храмов и церквей в Московской области приостановлено из-за ситуации с коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 36 793 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,2 млн.
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