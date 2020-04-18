Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 1248
В Армении число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло до 1248, за минувшие сутки выявлено 47 новых случаев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава республики.
Отмечается, что выздоровели 523 человека. 20 пациентов скончались.
В настоящее время на лечении находятся 705 человек.
В общей сложности было проведено 11 796 тестов на выявление вируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 2,2 млн случаев заражения.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число зараженных COVID-19 в Израиле достигло 13 107
— Число зараженных COVID-19 в Германии достигло 137 439
— Число случаев заражения COVID-2019 в России превысило 32 тыс.