Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 1248

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В Армении число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло до 1248, за минувшие сутки выявлено 47 новых случаев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава республики.

Отмечается, что выздоровели 523 человека. 20 пациентов скончались.

В настоящее время на лечении находятся 705 человек.

В общей сложности было проведено 11 796 тестов на выявление вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 2,2 млн случаев заражения.

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