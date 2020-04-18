Собянин: взрывной рост заражения COVID-19 не допущен, но эпидемия не отступила

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не допущен взрывной рост заболеваемости коронавирусом нового типа, но борьба с инфекцией еще не закончилась. Об этом он сообщил в своем блоге.

«Считаю, что эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут. Это – первая, скромная, но очень важная победа...», — отметил Собянин, добавив, что эпидемия все же еще не отступила.

По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,2 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Москве будут действовать камеры фотовидеофиксации из-за пропускного режима

Москвичам с симптомами ОРВИ бесплатно раздадут лекарства

Собянин продлил действие введенных 13 апреля временных ограничений до 1 мая