Собянин: взрывной рост заражения COVID-19 не допущен, но эпидемия не отступила

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не допущен взрывной рост заболеваемости коронавирусом нового типа, но борьба с инфекцией еще не закончилась. Об этом он сообщил в своем блоге.

«Считаю, что эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут. Это – первая, скромная, но очень важная победа...», — отметил Собянин, добавив, что эпидемия все же еще не отступила.

По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,2 млн.

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