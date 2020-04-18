В Москве в субботу ожидается до +8°С

В Москве в субботу, 18 апреля, синоптики прогнозируют до +8°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.

Согласно информации, днем температура воздуха на столбике термометра будет колебаться от +6°С до +8°С.

Днем будет облачно. Вместе с тем временами ожидаются небольшие осадки (дождь и мокрый снег). Однако местами они будут умеренные.

Ветер будет северо-западный, западный, 5-10 м/c. При этом местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.