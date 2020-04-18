В Москве в субботу ожидается до +8°С
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В Москве в субботу, 18 апреля, синоптики прогнозируют до +8°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.
Согласно информации, днем температура воздуха на столбике термометра будет колебаться от +6°С до +8°С.
Днем будет облачно. Вместе с тем временами ожидаются небольшие осадки (дождь и мокрый снег). Однако местами они будут умеренные.
Ветер будет северо-западный, западный, 5-10 м/c. При этом местами его порывы будут достигать 15 м/c.
Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.