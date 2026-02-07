В Госдуме рассказали, каким будет ответ на покушение на генерала Алексеева

Генерал-лейтенант министерства обороны РФ Владимир Алексеев, подвергшийся покушению, самостоятельно спланирует операцию возмездия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы России Евгений Попов.

Парламентарий прокомментировал новость о том, что получивший ранения Алексеев пришел в сознание.

«Слава богу! Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует и реализует сам», — написал он.

Владимир Алексеев подвергся покушению утром 6 февраля в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе в Москве. Злоумышленник несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудника Минобороны РФ госпитализировали в тяжелом состоянии, одна из пуль задела жизненно важные органы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. 7 февраля Telegram-канал 112 написал, что подозреваемого в нападении задержали. После покушения злоумышленник покинул Россию, но его нашли в Объединенных Арабских Эмиратах, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу пособника нападавшего.

Ранее на Украине отвергли причастность к покушению на Алексеева.