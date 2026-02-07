Иностранный пианист предложил Гуменнику использовать его музыку на Олимпиаде

Британский пианист Мартин Джеймс Бартлетт в своих с соцсетях предложил российскому фигуристу Петру Гуменнику использовать его музыку в короткой программе на Олимпиаде.

«Может, он возьмет мою запись? Помощь уже в пути», — написал Бартлетт.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Фигурист прибыл на Олимпийские игры 7 числа, об этом стало известно несколько позднее информации о проблемах с авторскими правами. Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету.

Сейчас у спортсмена и его команды есть несколько вариантов действий: либо решать вопрос с правами в экстренном порядке, что может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков, либо менять программу.

