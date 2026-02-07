Размер шрифта
Россиян предупредили об опасной «доставке» на день рождения

РИА Новости: россиян стали обманывать, предлагая доставку на день рождения
Dr ake krisda/Shutterstock/FOTODOM

Россиян начали обманывать, предлагая доставку подарка на день рождения, передает РИА Новости.

Агентство выяснило, что злоумышленники звонят гражданам, но не называют в телефонном разговоре имя дарителя. Они просят собеседника предоставить «для сверки» код посылки из СМС. Если жертва его сообщает, они получают доступ к ее личным данным. Мошенники уже применяли похожие схемы с доставкой букетов и заказов из магазинов.

В Angara Security, занимающейся информационной безопасностью, отметили, что злоумышленники обновили сценарий фейковой доставки: теперь они утверждают, что подарок отправил родственник жертвы. В компании напомнили, что сотрудники сервисов доставки никогда заранее не просят назвать код из СМС. Если это происходит, нужно сразу прервать разговор и связаться с доставкой или магазином по официальному номеру.

До этого глава проекта народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что мошенники могут звонить россиянам с коротких банковских номеров при помощи подмены идентификатора вызывающего абонента.

Ранее обманутый петербуржец отсудил у курьера мошенников упущенную выгоду.
 
