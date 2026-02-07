Размер шрифта
Общество

Умерла пострадавшая при атаке БПЛА 19-летняя жительница Батайска

Пострадавшая при атаке БПЛА 19-летняя жительница Батайска скончалась в больнице
Жительница Батайска Ростовской области, которая пострадала в результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 18 декабря 2025 года, скончалась в больнице. Ей было 19 лет, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«К сожалению, девушка умерла», — заявили в пресс-службе.

5 февраля в Ростовской области была отражена атака украинских беспилотников. Дроны были уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе.

В Батайске упавшие обломки БПЛА ранили водителя грузовика. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. В городе также были повреждены здание склада и пять находившихся на стоянке агропредприятия автомобилей.

В Новошахтинске в частном доме поврежден фасад и остекление окон.

10 января населенные пункты в Ростовской области оказались обесточены в результате атаки украинских беспилотников на линии электропередач (ЛЭП).

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.
 
