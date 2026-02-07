Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

В Пакистане задержали организатора теракта в мечети

В Пакистане задержали организатора и причастных к теракту в мечети Исламабада
Faisal Mahmood/Reuters

Пакистанские силы безопасности задержали организатора теракта в Исламабаде, в котором не выжили свыше 30 человек. Также были задержаны три его пособника, сообщает газета The News.

По ее информации, злоумышленников поймали в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Как рассказали источники издания в правоохранительных органах, организатор нападения был связан с террористической группировкой «Исламское государство» и прошел подготовку в Афганистане. Во время операции по задержанию пострадали трое сотрудников сил безопасности. Еще один силовик не выжил из-за ранений.

6 февраля в шиитской мечети в Исламабаде произошел теракт. В результате ранения, несовместимые с жизнью, получил 31 человек и еще 169 пострадали.

По словам смотрителя мечети, трое нападавших перед взрывом ворвались в здание и ранили местного охранника. При этом он уточнил, что мечеть охранялась не полицией, а местными стражами порядка.

Министр обороны Пакистана Ходжа Асиф предположил, что к теракту могут быть причастны Индия и Афганистан. По его словам, уже «доказано, что террористы, причастные к нападению, ездили в Афганистан и обратно».

Ранее в Нью-Дели взорвался автомобиль.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!