В Пакистане задержали организатора теракта в мечети

В Пакистане задержали организатора и причастных к теракту в мечети Исламабада

Пакистанские силы безопасности задержали организатора теракта в Исламабаде, в котором не выжили свыше 30 человек. Также были задержаны три его пособника, сообщает газета The News.

По ее информации, злоумышленников поймали в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Как рассказали источники издания в правоохранительных органах, организатор нападения был связан с террористической группировкой «Исламское государство» и прошел подготовку в Афганистане. Во время операции по задержанию пострадали трое сотрудников сил безопасности. Еще один силовик не выжил из-за ранений.

6 февраля в шиитской мечети в Исламабаде произошел теракт. В результате ранения, несовместимые с жизнью, получил 31 человек и еще 169 пострадали.

По словам смотрителя мечети, трое нападавших перед взрывом ворвались в здание и ранили местного охранника. При этом он уточнил, что мечеть охранялась не полицией, а местными стражами порядка.

Министр обороны Пакистана Ходжа Асиф предположил, что к теракту могут быть причастны Индия и Афганистан. По его словам, уже «доказано, что террористы, причастные к нападению, ездили в Афганистан и обратно».

