В Башкирии намерены усилить охрану учебных заведений после нападения

В Башкирии усилят охрану учебных заведений после нападения на общежитие в Уфе

В Башкирии усилят охрану образовательных учреждений после нападения в Уфе, чтобы не допустить повторения таких инцидентов. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Радий Хабиров.

Чиновник подтвердил, что нападавшего задержали, и заверил, что лично контролирует предоставление квалифицированной медицинской помощи пострадавшим. Их родственников проинформировали о случившемся.

«Окажем содействие в их (членов семьи. — «Газета.Ru») прилете в Россию в случае необходимости», — написал Хабиров.

7 февраля в Уфе молодой человек с ножом напал на людей в корпусе для иностранцев общежития Башкирского государственного медицинского университета на улице Репина. При задержании 15-летний подросток оказал сопротивление и ранил двух полицейских, а также причинил себе телесное повреждение. Его доставили в больницу.

Telegram-канал Baza сообщил, что ранения получили по меньшей мере шесть человек, в том числе ребенок. Его и трех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще двое находятся в тяжелом состоянии. СК Башкирии возбудил уголовное дело.

Ранее студентка заявила, что на общежитие в Уфе напали два человека.