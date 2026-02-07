Размер шрифта
Замглавы МИД Ирана встретились с послами РФ и Китая после переговоров Ирана и США по атому

Замглавы МИД Ирана провел встречу с послами РФ и Китая после переговоров в Омане
Vahid Salemi/AP

Замглавы МИД Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади сообщил, что провел встречу с послами России и Китая в Тегеране на следующий день после переговоров США и Ирана в Омане по иранской ядерной программе. Об этом он написал в соцсети X.

«Сегодня я встретился с послами России и Китая в Тегеране и обсудил с ними интересующие нас вопросы», — написал Гариб-Абади.

6 февраля в Омане состоялись переговоры Ирана и США по ядерной сделке. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал переговоры «хорошим стартом».

Встреча состоялась впервые после длительной паузы в переговорном процессе из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

13 июня 2025 года Израиль начал военную операцию против Ирана, совершив массированные атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по иранским ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия. США открыто вступили в военный конфликт между странами, нанеся удары по трем ядерным объектам Ирана.

Ранее в Иране заявили о готовности пойти на деэскалацию в ядерной сфере в обмен на ответные шаги со стороны США.
 
