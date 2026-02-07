Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

Пресс-служба медуниверситета в Уфе рассказала о ситуации в вузе после нападения

Пресс-служба БГМУ: ситуация в вузе в Уфе после нападения находится под контролем
Telegram-канал «Baza»

Ситуация в Башкирском государственном медицинском университете (БГМУ) в Уфе находится под контролем. Об этом заявили в пресс-службе вуза, пишет РИА Новости.

В заявлении отмечается, что в настоящее время всем пострадавшим в результате нападения подростка с ножом оказывается необходимая медицинская помощь.

«Ректор и профильные руководители подразделений университета находятся на месте произошедшего. Ситуация в университете находится под контролем, предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности студентов», — подчеркнули в пресс-службе.

ЧП в общежитии медицинского университета в Уфе произошло 7 февраля. Злоумышленник с ножом ворвался в здание и напал на студентов. По данным Telegram-канала Baza, пострадали шесть человек, включая несовершеннолетнего. Нарушителя общественного порядка задержали. В Следственном комитете России заявили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. Именно его подозревают в покушении на студентов.

Как пишут СМИ со ссылкой на очевидцев, в момент нападения злоумышленник выкрикивал националистические лозунги. Журналисты выяснили, что ЧП произошло в корпусе общежития для иностранных студентов.

Ранее в Самаре школьница жестоко избила одноклассницу в раздевалке.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!