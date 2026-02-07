Пресс-служба медуниверситета в Уфе рассказала о ситуации в вузе после нападения

Пресс-служба БГМУ: ситуация в вузе в Уфе после нападения находится под контролем

Ситуация в Башкирском государственном медицинском университете (БГМУ) в Уфе находится под контролем. Об этом заявили в пресс-службе вуза, пишет РИА Новости.

В заявлении отмечается, что в настоящее время всем пострадавшим в результате нападения подростка с ножом оказывается необходимая медицинская помощь.

«Ректор и профильные руководители подразделений университета находятся на месте произошедшего. Ситуация в университете находится под контролем, предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности студентов», — подчеркнули в пресс-службе.

ЧП в общежитии медицинского университета в Уфе произошло 7 февраля. Злоумышленник с ножом ворвался в здание и напал на студентов. По данным Telegram-канала Baza, пострадали шесть человек, включая несовершеннолетнего. Нарушителя общественного порядка задержали. В Следственном комитете России заявили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. Именно его подозревают в покушении на студентов.

Как пишут СМИ со ссылкой на очевидцев, в момент нападения злоумышленник выкрикивал националистические лозунги. Журналисты выяснили, что ЧП произошло в корпусе общежития для иностранных студентов.

