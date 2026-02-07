Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

На Украине остановилась одна из ТЭС

В Ивано-Франковской области Украины прекратила свою работу Бурштынская ТЭС
wikipedia.org

В Ивано-Франковской области Украины прекратила свою работу Бурштынская тепловая электростанция (ТЭС), в результате чего город Бурштын остался без воды и тепла. Об этом заявил местный мэр Василий Андриешин в ходе своего выступления, видеозапись которого была размещена в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, ТЭС получила очень серьезные повреждения из-за взрывов. Чиновник отметил, что станция «сейчас на нуле».

«Как оно будет дальше, еще никто не знает, потому что только приступаем к разбору завалов <...>. Однако видим, что у нас нет тепла, у нас нет воды», — сказал мэр.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что 7 февраля Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по транспортной и энергетической инфраструктуре ВПК Украины, работающей в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве отметили, что все назначенные объекты были поражены.

В большинстве регионов Украины после серии взрывов ввели аварийные отключения электроэнергии.

Ранее Дарницкая ТЭЦ в Киеве прекратила свою работу из-за разрушений.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!