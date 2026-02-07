На Украине остановилась одна из ТЭС

В Ивано-Франковской области Украины прекратила свою работу Бурштынская тепловая электростанция (ТЭС), в результате чего город Бурштын остался без воды и тепла. Об этом заявил местный мэр Василий Андриешин в ходе своего выступления, видеозапись которого была размещена в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, ТЭС получила очень серьезные повреждения из-за взрывов. Чиновник отметил, что станция «сейчас на нуле».

«Как оно будет дальше, еще никто не знает, потому что только приступаем к разбору завалов <...>. Однако видим, что у нас нет тепла, у нас нет воды», — сказал мэр.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что 7 февраля Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по транспортной и энергетической инфраструктуре ВПК Украины, работающей в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве отметили, что все назначенные объекты были поражены.

В большинстве регионов Украины после серии взрывов ввели аварийные отключения электроэнергии.

Ранее Дарницкая ТЭЦ в Киеве прекратила свою работу из-за разрушений.