Ситуацию с музыкой для короткой программы Гуменника на Олимпиаде назвали подставой

Железняков назвал подставой ситуацию с музыкой для короткой программы Гуменника
Александр Вильф/РИА Новости

Хореограф Алексей Железняков, работающий в группе Этери Тутберидзе, назвал подставой ситуацию с музыкой для короткой программы Петра Гуменника на Олимпиаде, передает «Матч ТВ».

«Это, конечно, конкретная подстава, Петру стальных нервов. Почему не предупредили об этой ситуации заранее, в Пекине на отборочных соревнованиях?» — сказал Железняков.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Фигурист прибыл на Олимпийские игры 7 числа, об этом стало известно несколько позднее информации о проблемах с авторскими правами. Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету.

Ранее фанаты фигуриста Гуменника запустили хештег в его поддержку из-за проблем с программой.
 
