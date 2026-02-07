Размер шрифта
На Украине «мобилизовали» мужчину вместе с его супругой

Военкомы в Харькове насильно посадили в свою машину мужчину с его супругой
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) в Харькове насильно посадили в свой автобус местного жителя вместе с его супругой. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер».

Публикация дополнена видеозаписью, на которой видно, как восемь работников военного комиссариата окружили мужчину и женщину. После этого они схватили граждан и повели их к своему микроавтобусу.

«Сотрудники ТЦК погрузили в автомобиль мужчину вместе с его женой», — говорится в подписи к ролику.

3 февраля украинское издание «Страна.ua» написало, что автомобиль территориального центра комплектования протаранил машину с гражданскими лицами в Черкасской области. Инцидент произошел в административном центре региона. По информации журналистов, после столкновения представители военного комиссариата вышли из своей машины и мобилизовали водителя протараненного ими автомобиля.

В конце декабря 2025 года сотрудники ТЦК в Киеве насильно вытащили мужчину из автомобиля Tesla и увезли в неизвестном направлении. Молодому человеку даже не дали позвонить родным, чтобы кто-то из них забрал транспортное средство. В результате машина осталась стоять брошенной на «аварийке» посреди улицы.

Ранее в Венгрии назвали «охотой на людей» действия военкомов на Украине.
 
