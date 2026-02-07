«Русские захватили бы нас до завтрака»: Фареры решили пока не бороться за независимость

Многие жители Фарерских островов ( автономная область и группа из 18 островов в Северной Атлантике, входят в состав Дании) хотят независимости, но ситуация с Гренландией осложняет эту задачу, пишет The New York Times (NYT).

Газета называет Фареры «геополитическим центром напряженности»: они расположены на водном пути между Исландией и Шотландией, а поблизости курсируют европейские рыболовные флотилии, военные корабли США и российские подводные лодки. А несколько лет назад компания из Китая пыталась взять под контроль телекоммуникационную систему островов, где живут 55 тыс. чел.

«В отличие от Гренландии, которая сильно зависит от датских субсидий, Фарерские острова создали сильную местную экономику. Это обеспечивает им высокий уровень жизни и средства для отделения от Дании и самостоятельного развития», — говорится в материале.

Попытки получить независимость В 1946 году, как пишет NYT, Фарерские острова с небольшим перевесом голосов проголосовали за независимость, но датский король заблокировал это решение. В 2000 году, когда Фарерские острова попытались договориться о полном суверенитете, Дания пригрозила прекратить субсидирование. Тогда экономика островов была не так сильна, как сейчас, и местные власти отступили, надеясь попробовать снова позже.

Издание сообщает, что в последние несколько лет стремление островов к независимости нарастало, в прошлом месяце должны были начаться переговоры с Копенгагеном по поводу предоставления Фарерам большой автономии. Однако из-за угроз президента США Дональда Трампа обсуждения были приостановлены. Несмотря на это, члены полуавтономного правительства островов не намерены отказываться от мечты. Но сейчас, по их мнению, не время для серьезных переговоров с Копенгагеном.

Согласно статье, сейчас острова находятся под защитой НАТО как часть датского королевства. По словам депутата Сьюрдура Скаале, представляющего острова в парламенте Дании, без альянса «если бы русские захотели, они бы захватили нас (Фареры. — «Газета.Ru») еще до завтрашнего завтрака».

В начале февраля Трамп, выступая на вечере клуба «Альфальфа», рассказал, что Вашингтон собирается купить Гренландию. Он также пошутил, что хочет сделать штатом США не только остров, но и Канаду с Венесуэлой. Трамп уже не раз предлагал Канаде войти в состав США, отмечая, что это поможет защитить страну от «российских и китайских кораблей». Такой же нарратив он использовал и в случае с Гренландией.

