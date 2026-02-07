Размер шрифта
Москалькова сообщила о гибели российских военных в результате пыток в плену

Москалькова: в плену на Украине замучены и погибли российские военные
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Зафиксированы случаи гибели российских военнослужащих в украинском плену в результате пыток. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, чьи слова приводит РИА Новости.

«У нас был вопиющий случай, когда наши военнопленные были замучены и погибли. Я поднимала этот вопрос, фамилии этих ребят известны» – сообщила она.

Москалькова подчеркнула свою готовность последовательно отстаивать недопустимость подобного обращения с пленными, считая его противоречащим не только юридическим нормам, но и элементарным принципам морали.

Она также отметила, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с призывом обеспечить доступ к раненым и нуждающимся в медицинской помощи лицам, находящимся в плену.

5 февраля в одном из подмосковных аэропортов приземлился самолет с вернувшимися из украинского плена 157 российскими военными, а также тремя жителями Курской области, которых Киев фактически взял в заложники в 2024 году во время вторжения в регион. Взамен Россия передала 157 военнопленных ВСУ.

Ранее возвращенные в Россию военные рассказали о насилии в украинском плену.
 
