В Петербурге подожгли вагон электрички

В Санкт-Петербурге 20-летнего молодого человека задержали по подозрению в поджоге вагона электрички, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

Там рассказали, что инцидент произошел накануне вечером у дома 63 на Лесном проспекте. Возгорание потушили через 40 минут после того, как о нем стало известно. На движение поездов поджог не повлиял.

В ноябре прошлого года в подмосковном Орехово-Зуево загорелся вагон электрички. Возгорание крышевого оборудования одного из вагонов пригородного поезда №6840 Москва-Казанская–Черусти началось в 19:18 на Казанском направлении Московской ж/д. Пассажиров высадили на остановке «Заполицы». Пожарные локализовали возгорание за полчаса. Из-за случившегося задержался поезд дальнего следования №26 Москва--Ижевск.

Ранее появилось видео мощного взрыва вагонов-цистерн в Тамбовской области.