Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

В Петербурге подожгли вагон электрички

В Петербурге после поджога вагона электрички задержан 20-летний мужчина
alenka2194/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге 20-летнего молодого человека задержали по подозрению в поджоге вагона электрички, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

Там рассказали, что инцидент произошел накануне вечером у дома 63 на Лесном проспекте. Возгорание потушили через 40 минут после того, как о нем стало известно. На движение поездов поджог не повлиял.

В ноябре прошлого года в подмосковном Орехово-Зуево загорелся вагон электрички. Возгорание крышевого оборудования одного из вагонов пригородного поезда №6840 Москва-Казанская–Черусти началось в 19:18 на Казанском направлении Московской ж/д. Пассажиров высадили на остановке «Заполицы». Пожарные локализовали возгорание за полчаса. Из-за случившегося задержался поезд дальнего следования №26 Москва--Ижевск.

Ранее появилось видео мощного взрыва вагонов-цистерн в Тамбовской области.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!