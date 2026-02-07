Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

МАГАТЭ подтвердило проблемы с энергопитанием на всех АЭС Украины

МАГАТЭ заявило о перебоях на всех атомных электростанциях Украины
Стрингер/РИА Новости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило снижение выработки энергии на всех атомных электростанциях (АЭС) на территории Украины. Причиной послужили повреждения критически важных высоковольтных подстанций, заявил глава агентства Рафаэль Гросси в социальной сети Х.

«Украинские АЭС сегодня утром снова снизили выработку электроэнергии после того, как возобновившаяся военная активность повлияла на электрические подстанции и привела к отключению некоторых линий электропередачи», — отметил Гросси.

Глава агентства призвал все стороны к сдержанности. Он подчеркнул, что эскалация ситуации в энергетической системе создает серьезные риски для ядерной безопасности.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночных ударах по стране российские войска использовали более четырехсот беспилотников и порядка сорока ракет разных типов. По его словам, основными целями становились объекты энергетической системы — электросети, генерирующие мощности и распределительные подстанции.

Ранее сбой в энергосистеме Украины оставил без питания Чернобыльскую АЭС.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!