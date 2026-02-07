«Все, чтобы нас сбить»: российскому фигуристу запретили перед стартом Игр выступать под «Парфюмера»

Российскому фигуристу Петру Гуменнику запретили выступать в короткой программе на Олимпийских играх под саундтрек из фильма «Парфюмер». Запрет пришел от правообладателей лицензии, которые при этом разрешили оставить тот же трек в постановке американского дуэта. Знаменитые фигуристы Алена Леонова и Александр Энберт в комментарии для «Газеты.Ru» разошлись во мнениях о том, насколько эта ситуация повлияет на перспективы россиянина.

Сложности с правами

Один из двух российских фигуристов на Олимпийских играх в Милане Петр Гуменник столкнулся с серьезной проблемой: Международный олимпийский комитет (МОК) не согласовал ему музыку для короткой программы.

Гуменник должен был выступать под саундтрек к фильму «Парфюмер». Именно под него он катал короткую программу на сентябрьском отборе на эти Игры, где одержал победу.

Несмотря на разрешение выступлений под «Парфюмера» от Международного союза конькобежцев (IBU) в соревнованиях под его эгидой, сама по себе ситуация с запретом на Олимпийских играх не является такой уж неожиданной.

После «Белой Олимпиады» — 2022, когда некоторые правообладатели грозили исками в адрес МОК из-за нарушения лицензий, в Международном олимпийском комитете перестраховываются и очень жестко относятся к вопросам лицензии.

Гуменник не единственный пострадавший в этом сезоне. Например, Disney запросил «неподъемную сумму» (цитата) с канадской фигуристки Мадлен Скизас за мелодию из «Короля Льва», однако в итоге национальной федерации страны удалось найти консенсус с корпорацией.

А вот с дуэта Деанне Стеллато-Дудек и Максима Дешама, также канадцев, Фил Коллинз потребовал за право на использование его трека $50 тыс.

Канадским танцорам Мари-Жад Лорье и Ромену Ле Гаку пришлось делать новую постановку в ритм-танце из-за отказа наследников Принса передать права на использование его песни.

Едва не остался за неделю до Олимпийских игр без короткой программы испанский одиночник Томас-Льоренс Гуарино Сабате, которому чуть было не запретили использовать музыку «Миньоны».

Другое дело, что Гуменник узнал о своих проблемах последним и всего за три дня до старта Игр и за день до первой официальной тренировки в Милане, что ставит его в тяжелое положение.

Кроме того, вопрос вызывает поведение правообладателя, ведь на Олимпийских играх саундтрек из «Парфюмера» также заявлен у американской танцевальной пары Кристины Каррейры и Энтони Пономаренко. Но у американцев лицензию на использование музыки никто не отзывал, что наталкивает на мысли о предвзятости именно в отношении российского спортсмена.

Что делать Гуменнику

Ситуация действительно выглядит большой проблемой. Поставить новую программу за такой короткий срок уже не представляется возможным. Тем более сделать это так, чтобы с таким прокатом Гуменник действительно претендовал на что-то серьезное в Милане.

Наложить программу на какой-то другой музыкальный ряд тоже не представляется возможным – прокат Гуменника поставлен под «Парфюмера» и соответствует духу именно этого произведения.

Неожиданную помощь решил оказать россиянину британский пианист Мартин Джеймс Бартлетт, исполняющий это произведение. Он ответил одной из болельщиц в соцсети на вопрос о том, не мог бы он помочь фигуристу в сложившейся ситуации.

«Может, он возьмет мою запись? Помощь уже в пути», — написал Бартлетт.

Но есть и другой вариант. Гуменник вполне может «расчехлить» свою короткую программу из предыдущего сезона. Та «Дюна» была отработана до автоматизма и выглядела классно. Сложность может возникнуть со вторым прыжковым элементом, так как Гуменник в «Дюне» использовал вторым элементом четверной сальхов, а в «Парфюмере» усложнил его до четверного лутца. Но все же это кажется не самой критичной деталью.

Короткая программа очень важна, потому что по контентному наполнению россиянин уступает только американцу Илье Малинину, флагману мужского фигурного катания в данный момент. При этом россиянин стартует в первой разминке, а потому судьи наверняка придержат надбавки и оценку за компоненты для фигуристов более поздних групп, так что сложность и образцовое исполнение становятся для Петра критично важными.

Главное, чтобы россиянину не запретили использовать музыку из «Дюны», с чем пока тоже нет полной ясности.

«Очень придирчиво относятся к нашим спортсменам»

Знаменитая отечественная фигуристка Алена Леонова в комментарии для «Газеты.Ru» заявила, что сама по себе ситуации не должна быть критичной, хоть и отметила предвзятое отношение к российским спортсменам.

«Опять очень придирчиво к нашим спортсменам относятся. Петросян – без тренера, Гуменник – без программы. Грустная ситуация, непонятно, почему к нам такое отношение. Явно все это делается, чтобы нас сбить, — считает Леонова.

— Но будет странно, если не пройдет «Дюна». Насколько я помню, испанцы катают «Дюну», Михаил Шайдоров – тоже. То есть, у них все прошло, а у Гуменника – нет? Странно. Не знаю, что ему делать в ситуации, если ничего не разрешат.

Есть ли риск, что его выступление вообще может не состояться? Нет, конечно, оно состоится в любом случае, я не переживаю на этот счет. Но надеюсь, что с «Дюной» все будет в порядке. Много спортсменов катаются под эту музыку и у них все хорошо».

Несколько более осторожно высказался другой знаменитый российский фигурист Александр Энберт.

«У Петра сложная ситуация, когда надо менять программу прямо перед соревнованиями, за пару дней до вылета в Милан. Каждая тренировка уже распланирована по количеству элементов, прокатов. Сейчас идет очень точная настройка. И надо будет либо менять план, либо дополнять.

Но в фигурном катании сейчас есть сложности с авторскими правами, это не первый случай за последнее время. И многие спортсмены даже перед этим сезоном заказывали у композиторов музыку специально под их программу, чтобы она принадлежала только самим спортсменам. И на Олимпиаде не только у Петра проблемы с музыкой – с такими же сложностями перед Играми столкнулся испанец Томас-Льоренс Гуарино Сабата, — рассказал Энберт «Газете.Ru».

— Сложно сказать, стоит ли опасаться, что выступление Петра не состоится. Учитывая, что осталось мало времени, есть такая проблема с «Дюной» и невозможно в такой короткий срок разобраться с правами... не знаю, честно говоря, впервые вижу такую ситуацию. Сложно предсказывать.

Наверняка есть какая-то музыка, которая выложена со свободными авторскими правами и ее можно использовать где угодно. Ее часто используют для социальных сетей, для стримов. Может быть, ее можно будет использовать. И, как минимум, Ирина Роднина показывала, что можно кататься под тишину – это тоже вариант».