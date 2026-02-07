Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Армия

Гладков рассказал о разрушениях в Белгороде после удара 10 ракет

При ракетном обстреле Белгорода пострадали два человека, 38 машин и жилые дома
Таисия Лисковец/РИА Новости

При ракетном обстреле Белгорода пострадали двое местных жителей, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник уточнил, что врачи скорой помогли им на месте.

По словам главы области, по городу ударили 10 ракет. Из-за атаки были повреждены два коммерческих и инфраструктурные объекты, 38 автомобилей, три квартиры в двух многоэтажках и 12 частных домов.

Изначально Гладков заявил о четырех пострадавших при ракетном обстреле. Однако у двух из них диагнозы не подтвердились.

В ночь на 6 февраля ВСУ ударили по объектам энергетики в Белгороде. Власти сообщили о сложностях с подачей электроэнергии, а также с тепло- и водоснабжением. Специалистам пришлось задействовать резервную генерацию. Из-за перебоев с электроэнергией было зафиксировано 113 случаев застревания людей в лифтах.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!