Гладков рассказал о разрушениях в Белгороде после удара 10 ракет

При ракетном обстреле Белгорода пострадали два человека, 38 машин и жилые дома

При ракетном обстреле Белгорода пострадали двое местных жителей, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник уточнил, что врачи скорой помогли им на месте.

По словам главы области, по городу ударили 10 ракет. Из-за атаки были повреждены два коммерческих и инфраструктурные объекты, 38 автомобилей, три квартиры в двух многоэтажках и 12 частных домов.

Изначально Гладков заявил о четырех пострадавших при ракетном обстреле. Однако у двух из них диагнозы не подтвердились.

В ночь на 6 февраля ВСУ ударили по объектам энергетики в Белгороде. Власти сообщили о сложностях с подачей электроэнергии, а также с тепло- и водоснабжением. Специалистам пришлось задействовать резервную генерацию. Из-за перебоев с электроэнергией было зафиксировано 113 случаев застревания людей в лифтах.

