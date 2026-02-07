Развеян популярный миф о побочных эффектах статинов

Статины не вызывают большинство побочных эффектов, указанных в инструкциях к препаратам, включая ухудшение памяти, депрессию, нарушения сна и эректильную дисфункцию. К такому выводу пришли исследователи из Oxford Population Health, проанализировав данные крупнейших рандомизированных клинических исследований. Работа опубликована в журнале The Lancet.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в мире — они уносят около 20 млн жизней ежегодно. Статины эффективно снижают уровень «плохого» холестерина ЛПНП и доказанно уменьшают риск инфарктов и инсультов, однако опасения по поводу побочных эффектов нередко мешают пациентам начинать или продолжать терапию.

Авторы исследования объединили данные 23 крупных рандомизированных испытаний консорциума Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration. В анализ вошли результаты наблюдений за более чем 150 тыс. человек, часть из которых получала статины, а часть — плацебо или менее интенсивную терапию. Средняя длительность наблюдения составила около пяти лет.

Оказалось, что частота сообщений о большинстве нежелательных явлений была одинаковой в группах статинов и плацебо. Так, ежегодно жалобы на ухудшение памяти отмечались у 0,2% участников, принимавших статины, и у 0,2% в группе плацебо. Аналогичная картина наблюдалась для депрессии, нарушений сна, эректильной дисфункции, набора веса, усталости и головных болей.

«Наше исследование показывает, что для большинства людей риск побочных эффектов значительно уступает пользе статинов, которые спасают жизни и предотвращают тяжелую инвалидность», — отметила руководитель работы Кристина Рейт.

Единственным подтвержденным эффектом стало небольшое повышение риска отклонений печеночных показателей крови — примерно на 0,1%. При этом роста частоты гепатитов или печеночной недостаточности выявлено не было.

По словам главного научного советника British Heart Foundation Брайана Уильямса, эти данные дают пациентам и врачам необходимую доказательную уверенность и служат важным противовесом дезинформации о статинах.

Авторы подчеркивают, что перечни побочных эффектов в инструкциях часто основаны на наблюдательных данных, подверженных искажениям, и призывают пересмотреть информацию о препаратах с учетом новых результатов.

