Во Франции закрылся крупнейший завод по производству продуктов из личинок насекомых

Во Франции демонтируют завод Ynsect по производству продуктов из личинок

Компания Ynsect по производству продуктов из личинок насекомых была признана банкротом и закрыла свой крупнейший завод на севере Франции. Об этом сообщает телеканал LCI.

Как пишет СМИ, стартап, первоначально представленный как «гордость Франции», который должен был «совершить революцию» в пищевой индустрии, проходит процедуру судебной ликвидации. На предприятии демонтируют оборудование.

По рассказам сотрудников предприятия, на производстве царила антисанитария, так как личинки насекомых «проникали повсюду». При этом руководство продолжало вкладывать в компанию «миллионы евро», а количество работников сокращало.

СМИ также сообщает, что с 2012 года французские власти вложили в компанию €148 млн. Чтобы оправдать провал проекта, власти ссылаются на «технические трудности», «влияние Covid-19» и даже «резкий рост затрат на электроэнергию» после начала конфликта на Украине, пишет LCI.

Компания Ynsect была основана в 2011 году, начав с производства кормов для животных. В 2021 году руководство компании получило разрешение на производство продуктов питания для людей на основе личинок скарабея. Тогда же Ynsect открыла свою крупнейшую ферму в департаменте Сомма. В начале декабря 2025 года суд признал Ynsect банкротом.

В прошлом году в ЕС разрешили добавлять порошок из насекомых в пищевые продукты.

Ранее в Госдуме исключили появление в России продуктов, приготовленных из насекомых.