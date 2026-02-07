Нарисовал свастику кровью. В Уфе подросток изрезал ножом студентов и ранил полицейских

В Уфе подросток с ножом напал на студентов в общежитии, нарисовал на стене свастику

В Уфе 15-летний подросток устроил поножовщину в общежитии медицинского университета, в котором проживали иностранные студенты. По предварительной информации, ранены шесть человек, в том числе двое полицейских. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», нападение могло произойти на почве расовой ненависти — подросток кровью нарисовал свастику. При задержании нападавший причинил себе травму, его госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Уфе 15-летний подросток напал на студентов в общежитии Башкирского государственного медицинского университета на улице Репина, сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

Подросток ранил ножом нескольких студентов, их доставили в больницу. При задержании нападавший оказал сопротивление, в ходе которого двое полицейских получили ножевые ранения, отметили в ведомстве.

«По уточненным данным, пострадали двое сотрудников патрульно-постовой службы полиции . Сейчас их жизни ничего не угрожает», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, фигурант причинил себе телесное повреждение, его госпитализировали в детскую больницу №17. Врачи оценивают его состояние как тяжелое .

В отношении подростка возбудили уголовное дело по двум статьям — о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками полиции. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и мотивы нападения. Информация о том, что нападавших было двое, не подтвердилась.

Пресс-служба медуниверситета в беседе с РИА Новости подчеркнула, что ректор и профильные руководители подразделений вуза находятся на месте происшествия. Ситуация под контролем, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности студентов, добавили в пресс-службе.

Причины нападения

Инцидент произошел в корпусе общежития для иностранных студентов. В нем проживает большое количество студентов из Индии, часть из Африки. Нападение могло произойти на почве расовой ненависти, считает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Во время нападения он [подросток] кровью одной из своих жертв начертил свастику на стене.

Также, по словам студентов, подросток выкрикивал различные националистические лозунги про Холокост», — узнала Baza.

По информации SHOT, нападавший принес с собой, помимо ножа, кастет, перцовый баллончик и петарды. Сначала он взорвал петарду, чтобы привлечь к себе внимание, а затем стал бросаться на студентов. Подросток разгромил весь этаж и пытался проникнуть в комнаты, где забаррикадировались студенты, рассказал Mash.

«Место происшествия выглядит пугающе — кровь на полу, раковине и даже стенах», — добавил местный новостной портал Ufa1.ru.

Что известно о состоянии пострадавших?

В результате нападения на общежитие, по предварительной информации, пострадали шесть человек, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

«Двоих пациентов доставили в городскую больницу №18, по одному в городские больницы №13, №21. Они находятся в стабильном состоянии. Еще один от госпитализации отказался», — отметил он в своем Telegram-канале.

По информации Ufa1.ru, 17-летний подросток получил резаные раны рук и шеи, 21-летний мужчина — открытую рану губы, 23-летний мужчина — множественные колотые раны тела, 24-летний мужчина — проникающее ранение живота и спины, его сверстник — химический ожог глаз.

35-летний охранник, который попытался остановить подростка, ранен ножом в бедро и нижнюю челюсть.

3 февраля в уфимской гимназии №16 девятиклассник открыл стрельбу из пластикового игрушечного автомата. По информации регионального управления МВД, школьник сделал несколько выстрелов пластмассовыми пулями в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. 5 февраля нападавшего отправили под домашний арест.