«Закрыть гештальты». Зеленский заявил о требовании США достичь мира к лету

США предложили России и Украине завершить военный конфликт до начала лета, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он допустил, что Вашингтон «будет давить», чтобы добиться урегулирования в установленный срок. Мониторингом прекращения огня займутся Россия, Украина и Соединенные Штаты, уже согласованы технические детали, подчеркнул Зеленский. По информации Reuters, конфликт может завершиться уже в марте, однако срок может сдвинуться из-за отсутствия согласия по ключевому территориальному вопросу.

Соединенные Штаты намерены урегулировать российско-украинский конфликт до начала лета 2026 года, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами.

«Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета, и, вероятно, будут давить на стороны именно в соответствии с таким графиком <...> Они будут делать все, чтобы война так и закончилась», — цитирует его УНИАН.

Зеленский объяснил установленный Вашингтоном срок влиянием внутренних процессов в Соединенных Штатах , которые «наверняка станут еще более актуальными». Речь идет о промежуточных выборах в США в ноябре 2026 года, в ходе которых Демократическая партия намерена вернуть контроль над конгрессом.

«Все свое время они будут отдавать именно внутренним процессам — выборам, изменению настроений в их обществе. Выборы для них точно важнее. Не будем наивными», — отметил Зеленский.

Украинский лидер обратил внимание, что Соединенным Штатам нужен «четкий график» по урегулированию конфликта .

«Чтобы все понимали, на что идут стороны, в какой момент, на каких этапах. Чтобы война не затягивалась», — добавил он.

По информации Reuters, американские и украинские переговорщики поставили перед собой «амбициозную цель» — достичь соглашения о мирном урегулировании между Россией и Украиной в марте . Агентство допустило, что этот срок может быть сдвинут из-за отсутствия согласия по ключевому территориальному вопросу — Москва требует вывода украинских войск из Донбасса, но Киев выступает против.

23 января помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Россия заинтересована в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами, но пока этого нет, Москва продолжит добиваться целей СВО на поле боя, где российские войска владеют стратегической инициативой.

Вопрос прекращения огня

В ходе трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию конфликта поднимался вопрос о мониторинге прекращения огня, заявил Зеленский.

«Военные провели беседу и понимают, каким образом <…> будет технически происходить мониторинг прекращения огня Украиной, Россией и США. То есть США подтверждают свое участие», — сказал он.

О том, что в качестве наблюдателей могут быть введены представители «коалиции желающих» (объединение более 30 стран, возглавляемое Великобританией и Францией, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине), украинский лидер не упоминал. При этом Зеленский подчеркнул, что из его слов не следует, что Европа не будет участвовать в этом мониторинге.

«Американцы знают нашу позицию: мы хотим, чтобы были иностранцы, включая американцев, чтобы тишина и мониторинг были реальными. Американцы не готовы говорить о других иностранцах, потому что они готовы говорить о себе», — объяснил украинский лидер.

3 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Верховной раде заявил, что после заключения мирного соглашения на Украине появятся иностранные войска. Министерство иностранных дел России предупредило, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры стран Запада на Украине неприемлемо, и будет квалифицироваться как иностранная интервенция.

«Нереалистичные дедлайны»

Обозначенный Соединенными Штатами срок по урегулированию конфликта на Украине пока выглядит нереалистично, считает политолог Малек Дудаков.

«Эти дедлайны смотрятся не очень реалистично. Тем более, нужно вспомнить, что и до этого [президент США Дональд] Трамп выставлял неоднократно самые разные дедлайны», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Дудакова, если бы Украина «посылала сигналы» о том, что она готова признать свои территориальные потери и начать выводить свои войска из Донбасса, то можно было бы говорить о прогрессе. Однако пока таких позитивных сигналов не поступает , заметил он.

«Может быть, сейчас удастся американцам украинское лобби дожать и европейскую партию войны, потому что Трампу это жизненно важно, исходя из его внутриполитической ситуации, что рейтинги падают, и нужно хотя бы какие-то победы электорату показывать», — сказал политолог.

Дудаков подчеркнул, что с конца мая в США начнется активная фаза предвыборной борьбы, и Трампу в ближайшие несколько месяцев придется уделить внимание внутренней политике.