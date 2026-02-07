Секретный свидетель появился в деле о теракте в «Крокусе»

РИА новости: в деле о теракте в «Крокусе» появился секретный свидетель

В рамках уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» был допрошен секретный свидетель. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ходом процесса.

«На стадии дополнений к судебному следствию были изучены показания секретного свидетеля», — уточнил собеседник агентства.

16 января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в столичном суде допросил четверых главных фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

Трагические события в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, развернулись 22 марта 2024 года незадолго до начала концерта группы «Пикник». Вооруженные лица совершили нападение на посетителей, открыв огонь и устроив пожар в концертном зале. В результате атаки 149 человек погибли от полученных травм, а число пострадавших превысило 600.

Материальный ущерб от теракта оценивается приблизительно в 6 млрд рублей. Преступники предприняли попытку скрыться, однако были задержаны на границе с Украиной. Ответственность за совершение этого теракта взяла на себя запрещенная в Российской Федерации организация «Исламское государство».

Ранее следователи установили все этапы подготовки теракта в «Крокусе».