Мама Гуменника рассказала, сможет ли ее сын выступить на Олимпиаде

Мама Гуменника о проблемах фигуриста с музыкой на ОИ: найдено хорошее решение

Елена, мать фигуриста Петра Гуменника найдено решение проблемы ее сына с музыкой короткой прог.раммы Олимпиады. Ее слова передает Telegram-канал «Четверной бильман».

«Пока не буду ничего говорить, но успокою: найдено хорошее решение вопроса. Дай бог, чтобы все срослось», — написала Елена.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Фигурист прибыл на Олимпийские игры 7 числа, об этом стало известно несколько позднее информации о проблемах с авторскими правами.

Сейчас у спортсмена и его команды есть несколько вариантов действий: либо решать вопрос с правами в экстренном порядке, что может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков, либо менять программу.

Ранее Дмитрий Губерниев возмутился действиями команды фигуриста Гуменника.