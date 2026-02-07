Подписан меморандум о национальном музыкальном инструменте России

В Москве на всероссийском конкурсе «Ристалище гусляров России» был подписан меморандум о признании гуслей национальным музыкальным инструментом, сообщил РИА Новости председатель оргкомитета Кирилл Богомилов.

По его словам, идея Союза гусляров России получила поддержку Совета Федерации и Государственной Думы и стала актом «культурной суверенности», потому что гусли пробуждают в людях патриотизм и бережное отношение к своим корням.

«Гусли были забытым музыкальным инструментом, скорее музейным, но сейчас традиция игры на гуслях возродилась вновь, на них играют и дети, и взрослые», — заявил Богомилов.

Он рассказал, что на конкурсе были представлены музыканты разных возрастов — от трехлетней девочки до пенсионера, который скоро отметит 90-летний юбилей. В общей сложности выступило более 500 участников, включая академических исполнителей, ансамбли и начинающих гусляров-любителей. Лауреаты получат возможность записаться для альбома «Лучшие гусляры России» и вступить в ассоциацию «Союза гусляров России».

Анонсируя подписание меморандума о статусе гуслей, Богомилов отмечал, что документ был подготовлен при поддержке Минкульта России. Он выразил уверенность в том, что этот шаг поспособствует продвижению жанровой музыки в массы.

Ранее бывший министр культуры Владимир Мединский признался, что считал песню «Матушка-земля» народной.