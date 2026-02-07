Индийские студенты пострадали при нападении на общежитие вуза в Уфе

Четверо студентов из Индии пострадали при нападении на общежитие вуза в Уфе

Четверо индийских студентов пострадали при нападении в общежитии медицинского вуза в Уфе. Об этом сообщил РИА Новости ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов.

По его словам, российская сторона соответствующим образом проинформировала посольство Индии.

Также Павлов рассказал, что компания иностранных студентов возвращалась с прогулки в общежитие, когда к ним «прибился подросток 15 лет».

«Пострадали индийские студенты, российских студентов среди пострадавших нет», — уточнил он.

Ректор добавил, что в общежитии живут 420 российских и иностранных студентов.

7 февраля в Уфе 15-летний подросток устроил поножовщину в общежитии Башкирского государственного медицинского университета на улице Репина. По предварительной информации, ранены шесть человек, в том числе двое полицейских. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», нападение могло произойти на почве расовой ненависти — подросток кровью нарисовал свастику. При задержании нападавший причинил себе травму, его госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что нападавших на общежитие в Уфе могло быть двое.