Склад кондитерской фабрики Порошенко почти уничтожен пожаром

В результате пожара, вспыхнувшего на складе кондитерской корпорации «Roshen» в городе Яготин Киевской области, здание почти полностью уничтожено огнем. Данный склад являлся крупнейшим хранилищем готовой продукции компании, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«Наш самый большой склад с готовой продукцией почти полностью разрушен. Прежде всего мы хотим поблагодарить пожарных и всю команду ГСЧС (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям), которые работают над ликвидацией последствий», — говорится в сообщении.

Ранее о возгорании на территории объекта сообщило украинское издание «Страна.ua», отметив, что пожар начался в ночное время.

Это уже не первый инцидент с возгоранием на кондитерском предприятии, связанном с Петром Порошенко. В сентябре минувшего года пожар произошел на территории фабрики, однако тогда пламя было оперативно потушено собственными силами сотрудников.

