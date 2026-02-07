Власти аэропорта Пхукет назвали время вылета задерживаемого рейса Azur Air в Москву

В аэропорту Пхукета сообщили о переносе задерживаемого рейса в Москву

Задерживаемый на Пхукете рейс Azur Air в Москву 8 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Рейс ZF2902 вылетит в Москву завтра в 13.00 (9.00 мск)», — сказал представитель аэропорта.

Согласно расписанию аэропорта, самолет должен был вылететь 7 февраля днем, однако затем его время перенесли на вечер.

В генконсульстве РФ в провинции Пхукет заявили, что следят за развитием ситуации. По словам консула Егора Иванова, никто из российских граждан за помощью в консульство не обращался.

Накануне стало известно, что российские туристы не могут вылететь домой с Пхукета из-за задержек рейсов авиакомпании Azur Air. Так, Shot сообщал, что самолет Azur Air, вылетевший до этого рейсом ZF-2904 из Пхукета в Москву, подал сигнал бедствия и вернулся в Таиланд.

До этого сотни россиян застряли на Кубе из-за нехватки авиатоплива.

