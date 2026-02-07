Суд арестовал столичных полицейских, подозреваемых в легализации тысяч мигрантов

В Москве арестовали трех полицейских по делу о легализации 2 тыс. мигрантов

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал трех сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции и организации нелегальной миграции. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Следственный комитет России (СКР) ведет расследование по уголовному делу в отношении семи человек, включая пятерых представителей правоохранительных органов. Среди них числится руководитель отдела по вопросам миграции одного из столичных подразделений МВД, инспектор ОВМ (отдела по вопросам миграции) и участковый.

По предварительным данным, в период с января 2023 года по октябрь 2025 года подозреваемые, получив денежное вознаграждение, незаконно оформили более 2 тыс. фиктивных учебных виз для иностранных граждан.

С февраля по июль 2025 года фигуранты дела исключили не менее 1500 иностранцев из списка лиц, подлежащих контролю. Следствие выяснило, что затем они изготавливали поддельные документы и вносили их данные в соответствующие базы.

Также установлено, что руководитель отдела по вопросам миграции получила взятку за ускоренное оформление российского паспорта.

