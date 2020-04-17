Техас начинает снимать ограничения, введенные из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/355/13050355/2020-04-15T182639Z_793873466_RC265G90RUIO_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-PEDIATRICIAN-pic905-895x505-18694.jpg">

Власти американского штата Техас со следующей недели будут постепенно снимать санитарные ограничения, введенные из-за коронавируса, пишет ТАСС.

Сообщается, что с 20 апреля откроются парки, с 22 апреля больницы начнут плановые операции, с 24 апреля сотрудники магазинов смогут доставлять покупки в машины клиентов.

В Техасе коронавирусом заразились больше 17 тысяч, скончались 428 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.