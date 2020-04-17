Техас начинает снимать ограничения, введенные из-за коронавируса
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Власти американского штата Техас со следующей недели будут постепенно снимать санитарные ограничения, введенные из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Сообщается, что с 20 апреля откроются парки, с 22 апреля больницы начнут плановые операции, с 24 апреля сотрудники магазинов смогут доставлять покупки в машины клиентов.
В Техасе коронавирусом заразились больше 17 тысяч, скончались 428 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.