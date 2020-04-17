Участки с повышенным радиационным загрязнением обнаружены рядом с Чернобылем

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В зоне отчуждения Чернобыльской атомной энергетической станции есть участки с повышенным радиационным загрязнением, заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. Об этом сообщает «Интерфакс».

На некоторых участках Чернобыльской зоны превышены фоновые значения радиационного загрязнения, отметил Чечеткин. Он подчеркнул, что в целом на территории зоны отчуждения, а также в Киеве и Киевской области, радиационный фон не превышает норму.

4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения начался пожар. Он был потушен спустя 10 дней, однако уже 16 апреля возобновился из-за песчаной бури.

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