Путин заявил о переходе распространения коронавируса в регионы страны
Проблема распространения коронавируса нового типа переходит из столицы страны в другие регионы, заявил президент России Владимир Путин во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в российских регионах, трансляция ведется на канале «Россия 24».
«Мы видим, что эта проблема уходит в регионы и нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть», – подчеркнул глава государства.
По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения новым коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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