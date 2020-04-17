Власти закрыли на карантин город Ершов в Саратовской области

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Режим полного карантина из-за пандемии COVID-19 ввели власти Саратовской области в городе Ершове, выезд и въезд в населенный пункт перекрыт, сообщает РИА «Новости».

По информации местных властей, в городе в настоящее время подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом, еще 124 человека находятся под наблюдением. Среди заразившихся есть ребенок.

«Карантинный режим предполагает следующие меры: запрет на въезд и выезд из города, отмена всех <...> культовых мероприятий, ограничение работы лечебных учреждений, дезинфекция зданий и сооружений», — говорится в сообщении министерства информации и печати Саратовской области.

Режим обязательной самоизоляции будет действовать на территории региона до 30 апреля. С 20 апреля власти введут спецпропуска для передвижения по городу.

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