Дмитриев: медийные атаки Евросоюза на США идут по тому же сценарию, что и на РФ

Подход средств массовой информации стран Европейского союза и Великобритании к освещению политики США похож на методы информационного давления, применявшимися в свое время против Российской Федерации. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

По его словам, сегодня можно наблюдать за тем, как «извращенная методичка» Британии и ЕС по медийной атаке на Россию применяется и против США.

Таким образом он прокомментировал пост заместителя руководителя государственного департамента США Сары Роджерс о «сомнительной» редакторской политике британской газеты Financial Times.

До этого Дмитриев заявил, что попытки стран Евросоюза и Великобритании сорвать достижение мирного соглашения по Украине являются «индикатором прогресса в переговорах. По его словам, чем больше таких попыток происходит, тем очевиднее становится прогресс. Глава РВПИ добавил, что в настоящий момент Россия и США ведут активную работу по восстановлению экономических отношений.

Ранее Кирилл Дмитриев критиковал Евросоюз за попытку использовать «торговую базуку» против США.