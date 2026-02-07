Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Глава РФПИ оценил освещение действий США в европейских СМИ

Дмитриев: медийные атаки Евросоюза на США идут по тому же сценарию, что и на РФ
Roman Naumov/Global Look Press

Подход средств массовой информации стран Европейского союза и Великобритании к освещению политики США похож на методы информационного давления, применявшимися в свое время против Российской Федерации. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

По его словам, сегодня можно наблюдать за тем, как «извращенная методичка» Британии и ЕС по медийной атаке на Россию применяется и против США.

Таким образом он прокомментировал пост заместителя руководителя государственного департамента США Сары Роджерс о «сомнительной» редакторской политике британской газеты Financial Times.

До этого Дмитриев заявил, что попытки стран Евросоюза и Великобритании сорвать достижение мирного соглашения по Украине являются «индикатором прогресса в переговорах. По его словам, чем больше таких попыток происходит, тем очевиднее становится прогресс. Глава РВПИ добавил, что в настоящий момент Россия и США ведут активную работу по восстановлению экономических отношений.

Ранее Кирилл Дмитриев критиковал Евросоюз за попытку использовать «торговую базуку» против США.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!