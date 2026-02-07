Размер шрифта
Политика

Дмитриев сравнил Ротшильдов с героями «Игры престолов»

Дмитриев сделал сравнение Ротшильдов с Ланнистерами из «Игры престолов»
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев разместил у себя на странице в соцсети X пост и изображение героев «Игры престолов», которое дополнил подписью The Fall of the Rothschilds, что в переводе означает «Падение Ротшильдов».

Таким образом он прокомментировал обнародованные документы американского финансиста Джеффри Эпштейна, в которых упоминаются Ротшильды.

На фотографии в посте изображены персонажи, представляющие дом Ланнистеров: Тирион Ланнистер, Джейме Ланнистер и Серсея Ланнистер, которые являлись одними из самых влиятельных и богатых династий Вестероса, но их падение стало одной из ключевых сюжетных линий.

Также в публикации Дмитриев прикрепил переписку, в которой Эпштейн заявляет, что он представляет интересы семьи Ротшильдов. В тексте финансист отмечает, что надеется найти способ, чтобы банк Rothschild & Co «с активами в 160 миллиардов долларов мог сделать что-то в сфере технологий».

30 января министерство юстиции США объявило о публикации более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна. Среди них также представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Джеффри Эпштейна обвиняли в том, что в период с 2002 по 2005 год он организовывал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом в Нью-Йорке и на личный остров. Следствие установило, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее Дмитриев критиковал польского премьера за обвинения в связях Эпштейна с Россией.
 
