От коронавируса в Москве за сутки вылечились 189 пациентов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
За прошедшие сутки 189 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавируса в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Таким образом, число выздоровевших от инфекции людей в Москве увеличилось до 1 394 человек.
«Это очень хорошая и стабильная динамика», — отметила вице-мэр.
По последним данным, в России выявлено 24 490 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.