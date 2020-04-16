От коронавируса в Москве за сутки вылечились 189 пациентов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/169/13026169/2020-03-26T144819Z_406023670_RC2QRF9V73XD_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA-pic905-895x505-48826.jpg">

За прошедшие сутки 189 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавируса в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Таким образом, число выздоровевших от инфекции людей в Москве увеличилось до 1 394 человек.

«Это очень хорошая и стабильная динамика», — отметила вице-мэр.

По последним данным, в России выявлено 24 490 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.