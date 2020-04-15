В СК рассказали о деталях стрельбы на востоке Москвы
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Следственный комитет России инициировал доследственную проверку по факту стрельбы на востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте СК.
По уточненным данным, инцидент произошел в квартире в доме на Окской улице.
Следователи отметили, что во время бытового конфликта мужчина достал дробовик и выстрелил своему оппоненту в ногу.
Оба участника инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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