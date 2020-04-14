Москалькова потребовала вернуть прокуратуре право возбуждать уголовные дела

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разрешить прокурорам заводить уголовные дела, передает «Интерфакс».

По ее словам, на сегодняшний день прокуратура не может возбуждать уголовные дела, что является большим недостатком статьи 37 УПК России.

Таких полномочий «не хватает для того, чтобы можно было вот этим инструментарием восстановить нарушенное право», — уверена она.

Стоит отметить, что входивший до 2007 года в структуру прокуратуры СК России стал отдельным ведомством в 2011 году. В результате реформирования прокуроры утратили право заводить уголовные дела и руководить следствием посредством обязательных указаний.

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